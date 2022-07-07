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40 минут назад

«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет» — источник про учебную часть хоккеиста Федотова

Матч ТВ

«Матч ТВ» стали известны условия пребывания хоккеиста Ивана Федотова в учебной части Северодвинска.

«Это как пионерский лагерь» — источник про роту хоккеиста Федотова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Федотов живет в отдельной комнате, а не в общей казарме учебной части. В этой комнате есть телефон. Несмотря на то, что учебная часть закрытая и родных туда не пускают (исключение составляет церемония принятия присяги), многие хвалят условия пребывания в части.

«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», — сказал источник «Матч ТВ».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.

В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Игр в Пекине. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,
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