«Это как пионерский лагерь» — источник про роту хоккеиста Федотова

Федотов живет в отдельной комнате, а не в общей казарме учебной части. В этой комнате есть телефон. Несмотря на то, что учебная часть закрытая и родных туда не пускают (исключение составляет церемония принятия присяги), многие хвалят условия пребывания в части.

«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», — сказал источник «Матч ТВ».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.