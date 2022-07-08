Удивительная история в КХЛ. Московское «Динамо» объявило войну своим болельщикам

В следующем сезоне бело-голубые рискуют установить исторический антирекорд посещаемости.

Фото: ВЛАДИМИР БЕЗЗУБОВ, PHOTO.KHL.RU ВЛАДИМИР БЕЗЗУБОВ, PHOTO.KHL.RU

Вечером 7 июля московское «Динамо» представило абонементную программу для своих болельщиков на сезон-2022/2023. Абсолютно проходное событие, на традиционной основе происходящее год за годом в различных видах спорта, на сей раз взорвало динамовскую среду фан-движения. Цены, которые новое руководство московского клуба, установило на абонементы оказались абсолютно неадекватными по всем возможным направлениям. Но обо всём по порядку.

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За последние годы различные факторы значительно ударили по возможностям любителей спорта заполнять спортивные арены. Сначала грянула пандемия коронавируса, повлëкшая за собой сначала полный запрет на проведение спортивных мероприятий, а затем значительные коронавирусные ограничения, сильно снижавшие заполняемость арен. Когда коронавирус постепенно начал сходить на нет, в мире последовали известные политические события, приведшие к значительной инфляции в России, что закономерно крайне негативно повлияло на покупательскую способность населения.

Отдельной строкой в данной истории проходит ситуация с футболом, где российское правительство приняло закон об использовании Fan ID, что вызвало широкое недовольство болельщиков, и лидеры 15 из 16 фан-клубов объявили о бойкоте Российской Премьер-Лиги. К этому бойкоту присоединился и фан-клуб московского «Динамо».

В такой ситуации логично было ожидать, что, отказавшись от посещения футбольных матчей, многие из поклонников команды сосредоточатся на поддержке хоккейной команды, благо она играет на том же стадионе, что и футболисты, но на хоккее обязательное использование Fan ID пока ещё не введено. Однако удар по болельщикам «Динамо» пришёл с неожиданной стороны. Только этим летом назначенный на пост генерального директора клуба Николай Кошкин одним из первых шагов на новой должности решил объявить войну своим же болельщикам. Никак иначе назвать новую политику клуба по продаже абонементов язык не повернётся.

Начнём с того, что посещаемость домашних матчей московской команды и без того была далеко не идеальной. Единым образом довольно сложно сравнивать динамовскую посещаемость, потому что в КХЛ московская команда на стабильной основе успела поиграть на четырёх домашних стадионах – МСА «Лужники», «ВТБ Ледовый Дворец» (ныне – «ЦСКА-Арена), ДС «Мегаспорт» и «ВТБ Арена им. Чернышёва». К тому же были ещё кратковременные выступления на арене в Балашихе.

Однако средняя посещаемость «Динамо» на протяжении всего времени выступления в КХЛ в регулярном чемпионате не превышала 7 тысяч, то есть даже в самые лучшие для московской команды времена арена никогда не заполнялась до аншлаговых отметок. В последних двух сезонах динамовцы в 90% матчах не использовали даже отведённый от вместимости арены коронавирусный допуск. А в плей-офф, когда коронавирусные ограничения уже были отменены, средняя посещаемость матчей «Динамо» составила 4711 зрителей. Для понимания – вместимость домашней арены превышает 10 тысяч.

Это межсезонье для «Динамо» стало революционным в плане изменений в составе команды. Бело-голубые стали одними из главных хедлайнеров трансферного окна в КХЛ, причём многие новости были далеко не самыми приятными для болельщиков столичного клуба. В целях оптимизации платёжной ведомости бело-голубые расстались с большинством высокооплачиваемых игроков команды, заявив о новом векторе развития клуба. Команду покинули такие хоккеисты, как Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и многие другие лидеры прошлогоднего «Динамо».

Разговор о том, что ждёт команду Алексея Кудашова в новом сезоне, тема совсем для иного материала. Но факт заключается в следующем – в межсезонье «Динамо» распрощалось с очень многими хоккеистами, которых любили болельщики и от которых были большие ожидания. Сейчас же турнирные перспективы бело-голубых на следующий сезон выглядят как очень туманные.

Что в такой ситуации делает новый гендиректор «Динамо»? Правильно. Поднимает цены для самой преданной категории болельщиков в два раза. Если раньше абонемент на центральный сектор домашней арены стоил 30 тысяч, то сейчас эти же места можно выкупить за 58 тысяч. При этом если раньше в стоимость абонемента входили матчи плей-офф, то сейчас Кошкин предлагает болельщикам посещение кубковых матчей за отдельную (сами можете представить какую) стоимость.

Вечером 7 июля, понимая весь резонанс, в прессе выступил директор по маркетингу и коммерции московского хоккейного клуба «Динамо». Валентин Крючков рассказал «Матч ТВ», что стоимость абонементов на матчи команды сопоставима с другими клубами КХЛ. И это, конечно, было удивительное выступление.

«Мы изучали цены на разные категории абонементов, предлагаемые другими клубами, в том числе и «Спартаком». Если взять в среднем, то цены у всех клубов примерно равны. В каких-то категориях наши цифры повыше, какие-то категории мы, напротив, предлагаем по меньшей стоимости, чем коллеги», — сказал Крючков.

Домашний стадион «Динамо» находится в той же локации Москвы, что и арена принципиального соперника команды – «Спартака». Стоимость абонемента на центральный сектор «Мегаспорта» составит 48,5 тысяч. При этом для постоянных владельцев абонементов существуют очень весомые скидки: 25% для тех, кто покупал абонементы в пяти последних сезонах, 20% – для обладателей абонементов четырёх последних сезонов, 15% – для обладателей абонементов трёх последних сезонов.

Новое руководство «Динамо» на аналогичный сектор предоставило скидку в размере 5 тысяч рублей. Таким образом, самый дорогой абонемент на «Спартак» стоит 36 тысяч рублей, а на «Динамо» — 54 тысячи. Вы серьёзно хотите сказать, что это одна и та же ценовая категория? За основу расчёта взята максимальная скидка красно-белых, потому что когда мы ведём речь об абонементной политике, то в первую очередь говорим о людях, которые покупали абонементы на протяжении без малого 10 лет. Мало кто с первого раза сразу берёт абонемент на посещение всех матчей в сезоне. Вторая по цене категория абонементов у «Спартака» стоит 20 тысяч (со скидкой в 25%), у «Динамо» – 36 тысяч.

Может быть, сравним цены, которые заломили бело-голубые, с теми ценами, что предлагают в СКА? Абонемент на центральный сектор арены в Санкт-Петербурге обойдётся болельщику в 40 тысяч рублей (и это, заметьте, с плей-офф, где СКА наверняка снова дойдёт минимум до финала конференции, что вряд ли произойдёт с «Динамо»). Цена «Динамо» уже названа выше. Выводы можно сделать самостоятельно.

На каком основании в стане бело-голубых сейчас решили, что именно они должны стать обладателями самых дорогих абонементов во всей лиге, понять довольно сложно. Удивительно и отсутствие реакции со стороны главного руководителя «Динамо» Виктора Воронина. На одной из последних встреч с болельщиками президент-председатель совета директоров клуба просил болельщиков как можно лучше заполнять арену и поддерживать команду, но с такими ценами в «Динамо» делают всё возможное, чтобы арену заполняли исключительно стюарды и сотрудники СМИ. При этом новое руководство бело-голубых в частных беседах заверяет, что знает как заполнить арену на 100%. Даже интересно посмотреть, как это будет сделано.

Кажется, новый руководитель московского клуба просто не очень разобрался в новой для себя ситуации и не до конца понял, куда он попал. Его ошибка может стоить команде очень дорого – в динамовской среде болельщиков уже в открытую заговорили о бойкоте продажи абонементов, а ведь их и в лучшие для клуба годы продавалось не более полутора тысяч. И в такой ситуации решение клуба, будем называть вещи своими именами, откровенно наживаться на своих фанатах, выглядит абсолютно нелепо.