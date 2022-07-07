В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возвращении российских хоккеистов в США.
«Очевидно, есть небольшая неопределенность. Но когда я говорил с нашими ребятами, мне показалось, что довольно комфортно чувствуют себя по поводу возвращения и игры в новом сезоне. Исхожу из того, что говорят наши игроки, из их комфорта.
Несмотря на некоторую неопределенность, мы вполне уверены, что они вернутся играть», — приводит слова Маклеллана AP.
Напомним, что 1 июля стало известно о задержании экс-голкипера московского ЦСКА Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.
В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.
Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).
7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.