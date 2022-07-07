В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков

«Очевидно, есть небольшая неопределенность. Но когда я говорил с нашими ребятами, мне показалось, что довольно комфортно чувствуют себя по поводу возвращения и игры в новом сезоне. Исхожу из того, что говорят наши игроки, из их комфорта.