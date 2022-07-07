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53 минуты назад

В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков

Газета.Ru

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возвращении российских хоккеистов в США.

В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

«Очевидно, есть небольшая неопределенность. Но когда я говорил с нашими ребятами, мне показалось, что довольно комфортно чувствуют себя по поводу возвращения и игры в новом сезоне. Исхожу из того, что говорят наши игроки, из их комфорта.

Несмотря на некоторую неопределенность, мы вполне уверены, что они вернутся играть», — приводит слова Маклеллана AP.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании экс-голкипера московского ЦСКА Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Хоккей,Брайан Маклеллан,
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