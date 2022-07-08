На драфте НХЛ выбрали 23 русских хоккеиста

Меньше всего наших ребят испугалась «Каролина» — взяла оптом, потратив на россиян четыре пика из семи.

Фото: NHL.COM/WILD NHL.COM/WILD

Драфт новичков НХЛ-2022 подошёл к концу, и что же мы видим? Сколько было разговоров о том, что в нынешней ситуации, когда в России многие хоккеисты сталкиваются с проблемами с армией, да и вообще в непростой мировой обстановке, клубы будут бояться брать наших ребят, а что в итоге? Может, кто-то и испугался, зато другие действовали смело – ковали железо, пока горячо, и разбирали российских юниоров, пока не взяли другие. Итого 23 россиянина – не 29, как в прошлом году, но великолепный результат.

Видео дня

Первый раунд

з. Павел Минтюков (№10, «Анахайм»), н. Иван Мирошниченко (№20, «Вашингтон»), н. Данила Юров (№24, «Миннесота»).

Второй раунд

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг заявил, что принимал во внимание ситуацию с россиянами, но всё равно посчитал, что стоит рискнуть ради атакующего защитника Дуды. Артём – второй бомбардир МХЛ среди защитников в прошлом сезоне (41 очко в 52 матчах) с сильным броском.

Большинство составителей преддрафтовых рейтингов прошли мимо чемпиона МХЛ этого года и серебряного призёра ЮЧМ-2021 Бучельникова, но у «Детройта» свои рейтинги, а у Стива Айзермана обычно очень тонкий нюх на нахождение бриллиантов там, где никто больше не ищет. Что ж, и этот выбор в будущем может вырасти в настоящую кражу. Бучельников был вторым снайпером и бомбардиром МХЛ в прошлом году, обладает отличной скоростью и заточен на бросок.

Трикозова могли бы выбрать гораздо раньше (некоторые рейтинги расположили его в топ-30 и даже топ-10), если бы не нынешняя ситуация. Ну а «Каролина» не собирается бояться и, наоборот, пользуется случаем. В этом году Трикозов дебютировал в ВХЛ, а в МХЛ был одним из лидеров и вторым бомбардиром «Омских ястребов». Особенно круто ему удался плей-офф – 10 голов в 13 играх!

Третий раунд

«Каролина» продолжает набирать россиян и своим вторым пиком взяла нападающего Перевалова, который по потенциалу мог бы легко уйти и в первом раунде. Если хотя бы часть проспектов доедет до основы, там соберётся настоящая русская банда!

«Баффало» остановил выбор на нападающем «Авто» Неучеве – настоящей бросковой машине. Виктор с большим отрывом лидировал по количеству бросков в прошлом сезоне МХЛ (363) и забросил 40 шайб, став третьим снайпером лиги.

Четвёртый раунд

Долженкова сложно не заметить – к 18 годам он уже вымахал на 199 см (и 107 кг живого веса). Это умный нападающий, которому надо работать над катанием.

Уроженец Электростали Даниил Орлов к Дмитрию Орлову из «Вашингтона» отношения не имеет, но тоже защитник. Габаритный хоккеист, который выходит в большинстве и меньшинстве, способен проводить на льду много времени и обладает хорошим катанием.

Мурашов – первый российский вратарь на этом драфте, хотя в Ярославле играет только за вторую команду «Локомотива» в МХЛ (но вполне успешно – был 11-м в лиге по проценту отражённых бросков). Интересно, что у «Питтсбурга» в пуле проспектов немало голкиперов, но в клубе заявили, что будут выбирать лучших игроков из имеющихся безотносительно их амплуа.

Коромыслов – ещё один россиянин, который ещё зимой котировался на уровне первого раунда. К тому времени он успел здорово себя проявить на ЮЧМ-2021, взяв серебро, и дебютировать в национальной сборной России. А весной поднял над головой Кубок Харламова.

Пятый раунд

Шестой раунд

в. Вячеслав Бутеец (№178, «Анахайм»), з. Никита Евсеев (№190, «Эдмонтон»).

Седьмой раунд

з. Артём Барабоша (№198, «Нью-Джерси»), з. Александр Пелевин (№205, «Каролина»), з. Кирилл Кудрявцев (№208, «Ванкувер»).

Чем дальше в лес, тем смелее клубы НХЛ в выборе россиян. В пятом раунде включился «Торонто», который ни с одного драфта не уходит без наших соотечественников. Узнал свою команду основной вратарь «СКА-1946», победитель мемориала Глинки и серебряный призёр ЮЧМ-2021 Сергей Иванов, а также сын Василия Кошечкина – Максим Майоров.

Может в НХЛ появиться и ещё одна династия. Младший из братьев Барбашёвых, Максим, был выбран «Рейнджерс». Средний брат Иван три года назад уже выиграл Кубок Стэнли.