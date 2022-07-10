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1 час назад

Малкин подавлен из-за незавершенных переговоров с "Питтсбургом"

Газета.Ruиещё 7

Евгений Малкин опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах о контракте с "Питтсбургом". Об этом сообщает The Athletic.

Подавлен и опустошен: Малкин отреагировал на переговоры с "Питтсбургом"
Фото: ReutersReuters

Как утверждает источник, ссылаясь на одного из друзей хоккеиста, россиянин хочет играть только за "Пингвинз" и завершить здесь профессиональную карьеру. Он выступает за команду с 2006 года. Игрок уверен, что клуб намерен его подписать только на своих условиях.

Напомним, что Евгений Малкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. Россиянин и клуб уже долгое время ведут переговоры по новому контракту. 35-летний нападающий недоволен предложением клуба. Хоккеист считает, что его не уважают. В этом сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф НХЛ россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи. Свой последний контракт с "Питтсбургом" Евгений подписал перед сезоном-2014/2015.

Ранее сообщалось, что российский защитник "Монреаля" Александр Романов был обменен в "Айлендерс" и пропустил это, потому что спал.

Хоккей,Евгений Малкин,Александр Романов,
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