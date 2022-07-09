Проблемы Капризова со въездом в США объяснили

Юрист Андрей Князев объяснил, почему у российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова могли появиться проблемы со въездом в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два. В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются», — заявил Князев.

Он посчитал, что отсутствие рабочей визы у Капризова можно назвать недоработкой клуба и агента.

Ранее 9 июля стало известно, что Капризову отказали во въезде в США. Сообщалось, что хоккеист пытался попасть в страну через Дубай и островную страну в Карибском море, однако не смог въехать. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.