"Это чудовищно": Губерниев о ситуации с Капризовым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в интервью корреспонденту издания Sport24 Ивану Жебруну, что ситуация с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Кириллом Капризовым является очень сложной.

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Отмечается, что в результате истории с военными билетами Федотов в настоящее время отправился на военную службу, а Капризову дважды отказали во въезде в Соединенные Штаты.

Дмитрий Губерниев посоветовал российским хоккеистам как можно серьезнее относиться к организационным вопросам, в частности, «внимательнее выбирать свою команду».

Комментатор подчеркнул, что спортивные агенты, которые осуществляют свою деятельность по обе стороны океана, «полностью провалили свою работу». Он отметил при этом, что за свое посредничество специалисты «забирают у ребят [хоккеистов] деньги». В его понимании, «это, конечно, чудовищно».

Губерниев уточнил, что ситуация с Федотовым вполне «понятна», в то время как у Капризова проблемы возникли из-за недостаточной квалификации и «халатности» агентов.