Жена Малкина отреагировала на переход хоккеиста в "Миннесоту"

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, в своем Telegarm-канале опубликовала скриншот переписки с женой хоккеиста Марке-Андре Флери.

Фото: Reuters Reuters

8 июля канадский голкипер подписал новый двухлетний контракт с "Миннесотой Уайлд". По этому случаю жена Флери выложила публикацию. В комментарии к ней заглянула и Костерова. Она написала: "Лучший".

"Присоединитесь к нам?" – отреагировала в ответ жена Флери. "Почему нет", – ответила Кастерова.

Скриншот переписки с женой Флери Кастерова опубликовала у себя и назвала возможность перехода своего мужа в "Миннесоту" интересным предложением. Напомним, что Евгений Малкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. Россиянин и клуб уже долгое время ведут переговоры по новому контракту. 35-летний нападающий недоволен предложением клуба. Хоккеист считает, что его не уважают.

В этом сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф НХЛ россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.