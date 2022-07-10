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1 час назад

Жена Малкина не против перехода хоккеиста в "Миннесоту"

Газета.Ruиещё 1

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, в своем Telegarm-канале опубликовала скриншот переписки с женой хоккеиста Марке-Андре Флери.

Жена Малкина отреагировала на переход хоккеиста в "Миннесоту"
Фото: ReutersReuters

8 июля канадский голкипер подписал новый двухлетний контракт с "Миннесотой Уайлд". По этому случаю жена Флери выложила публикацию. В комментарии к ней заглянула и Костерова. Она написала: "Лучший".

"Присоединитесь к нам?" – отреагировала в ответ жена Флери. "Почему нет", – ответила Кастерова.

Скриншот переписки с женой Флери Кастерова опубликовала у себя и назвала возможность перехода своего мужа в "Миннесоту" интересным предложением. Напомним, что Евгений Малкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. Россиянин и клуб уже долгое время ведут переговоры по новому контракту. 35-летний нападающий недоволен предложением клуба. Хоккеист считает, что его не уважают.

В этом сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф НХЛ россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин подавлен из-за незавершенных переговоров с "Питтсбургом".

Хоккей,Анна Кастерова,Евгений Малкин,
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