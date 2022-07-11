"Спартак" подписал нападающего сборной Белоруссии

Нападающий Шейн Принс подписал контракт с московским "Спартаком", выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба красно-белых.
Соглашение рассчитано на один год.
Принсу 29 лет, последним его клубом был екатеринбургский "Автомобилист", также он представлял минское "Динамо" и новосибирскую "Сибирь". В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 форвард провел за "Автомобилист" 33 матча, забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в КХЛ он принял участие в 175 матчах, в которых набрал 120 очков (51 голов + 69 передач). В 2020 году родившийся в США Принс принял гражданство Белоруссии.
В прошлом сезоне "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила во втором раунде петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии.