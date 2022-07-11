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40 минут назад

"Спартак" подписал контракт с хоккеистом Принсом

ТАССиещё 1

Нападающий Шейн Принс подписал контракт с московским "Спартаком", выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба красно-белых.

"Спартак" подписал нападающего сборной Белоруссии
Фото: ХК "Спартак"ХК "Спартак"

Соглашение рассчитано на один год.

Принсу 29 лет, последним его клубом был екатеринбургский "Автомобилист", также он представлял минское "Динамо" и новосибирскую "Сибирь". В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 форвард провел за "Автомобилист" 33 матча, забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в КХЛ он принял участие в 175 матчах, в которых набрал 120 очков (51 голов + 69 передач). В 2020 году родившийся в США Принс принял гражданство Белоруссии.

В прошлом сезоне "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила во втором раунде петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии.

Хоккей,СКА,Динамо,Спартак,
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