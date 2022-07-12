Агент Малкина сообщил, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов

Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что его клиент станет свободным агентом с 13 июля.

«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, переговоры Малкина с «Питтсбургом» велись долгое время, однако за этот период «пингвины» успели заключить новые контракты с рядом хоккеистов, включая 35-летнего защитника Криса Летанга, которому выписали шестилетнее соглашение на общую сумму $ 36,6 млн.