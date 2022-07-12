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3 часа назад

Агент Малкина сообщил, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов

Чемпионат.comиещё 12

Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что его клиент станет свободным агентом с 13 июля.

«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, переговоры Малкина с «Питтсбургом» велись долгое время, однако за этот период «пингвины» успели заключить новые контракты с рядом хоккеистов, включая 35-летнего защитника Криса Летанга, которому выписали шестилетнее соглашение на общую сумму $ 36,6 млн.

В прошедшем сезоне российский нападающий сыграл в 41 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 (20+22) очка. Кроме того, он записал на свой счёт ещё 6 (3+3) результативных баллов в семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

Хоккей,Микеле Антонов,Геннадий Ушаков,Крис Летанг,Евгений Малкин,
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