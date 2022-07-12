Американский журналист призвал не продлевать контракт с Малкиным

Журналист Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерски прокомментировал окончание контракта «Питтсбург Пингвинз» с российским нападающим Евгением Малкиным.
«Это всего лишь бизнес. Все просто и ясно. Если бы «Питтсбург» действовал только по зову сердца и раньше, то Ягр, вероятно, до сих пор выступал бы за клуб. Да и Марк-Андре Флёри также выступал бы в Питтсбурге до 50 лет. Эмоции хороши, когда они проявляются на льду. В офисах эмоции не работают», — считает Кингерски.
В минувшем сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи. Свой последний контракт с «Питтсбургом» Евгений подписал перед сезоном-2014/2015.
Ранее Геннадий Ушаков, агент Евгения Малкина, заявил, что российский форвард 13 июля станет свободным агентом.