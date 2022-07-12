Американский журналист призвал не продлевать контракт с Малкиным

«Это всего лишь бизнес. Все просто и ясно. Если бы «Питтсбург» действовал только по зову сердца и раньше, то Ягр, вероятно, до сих пор выступал бы за клуб. Да и Марк-Андре Флёри также выступал бы в Питтсбурге до 50 лет. Эмоции хороши, когда они проявляются на льду. В офисах эмоции не работают», — считает Кингерски.