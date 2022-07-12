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2 часа назад

Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом

Lenta.ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» выставит на драфт отказов шведского нападающего Оскара Линдблома. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Фото: Eric Hartline / ReutersEric Hartline / Reuters

В «Филадельфии» заявили, что решение о разрыве контракта с хоккеистом стало для руководства непростым. «Никто не может усомниться в воле и силе преодолеть все, через что Оскар прошел вне льда, чтобы вернуться к игре. Оскар вдохновляет всех нас», — подчеркнули они. В команде пожелали 25-летнему Линдблому всего наилучшего в продолжении карьеры.

В декабре 2019 года у Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани. После прохождения лечения он выступал в плей-офф в том же сезоне. В 2021 году Линдблом получил «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Форвард выступал за «Филадельфию» с 2014 года. У него оставался еще год контракта с зарплатой в четыре миллиона долларов.

Хоккей,Оскар Линдблом,
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