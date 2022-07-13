Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное наследие в "Питтсбурге"», — приводит пресс-служба клуба слова Хекстолла.