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1 час назад

Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Lenta.ruиещё 14

Российский нападающий Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщаетcя на сайте клуба.

Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»
Фото: ReutersReuters

Как заявил генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл, новый договор заключен на четыре года на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей). Сделка начинается в сезоне 2022–2023 годов и продлится до сезона 2025–2026 годов.

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное наследие в "Питтсбурге"», — приводит пресс-служба клуба слова Хекстолла.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон. Отмечалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, Малкин разочарован ходом переговоров и подавлен ситуацией. Однако в июле в переговорах между хоккеистом и клубом наметился прогресс.

35-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».

Хоккей,Рон Хекстолл,Евгений Малкин,Металлург,
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