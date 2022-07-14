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1 час назад

Российский хоккеист Задоров продлил контракт с "Калгари"

Газета.Ruиещё 9

27-летний российский хоккеист Никита Задоров, играющий на позиции защитника, продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". Об этом проинформировал агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter.

Никита Задоров продлил контракт с «Калгари» на два года
Фото: Paul Sancya/APPaul Sancya/AP

Как отмечает журналист TSN Пьер Лебрюн в социальной сети, соглашение хоккеиста и "Калгари" рассчитано на два года на общую сумму в $ 7,5 млн ($ 3,75 млн за сезон). В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 74 игры и забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, прибавив к ним три ассиста в 12 встречах плей-офф. Ранее сообщалось, что журналист The Athletic Роб Росси прокомментировал подписание нового контракта между российским нападающим Евгением Малкиным и клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз".

Росси отметил, что клуб был не намерен предлагать соглашение на четыре года в тот момент, когда нападающий уже якобы решил покинуть команду и выйти на рынок свободных агентов (12 июля появилась информация, что Малкин покинет "Пингвинз", а 13 числа стало известно о подписании нового контракта).

Хоккей,Дэн Мильштейн,Пьер Лебрюн,Никита Задоров,Евгений Малкин,
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