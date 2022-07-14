Никита Задоров продлил контракт с «Калгари» на два года

27-летний российский хоккеист Никита Задоров, играющий на позиции защитника, продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". Об этом проинформировал агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter.

Фото: Paul Sancya/AP Paul Sancya/AP

Как отмечает журналист TSN Пьер Лебрюн в социальной сети, соглашение хоккеиста и "Калгари" рассчитано на два года на общую сумму в $ 7,5 млн ($ 3,75 млн за сезон). В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 74 игры и забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, прибавив к ним три ассиста в 12 встречах плей-офф. Ранее сообщалось, что журналист The Athletic Роб Росси прокомментировал подписание нового контракта между российским нападающим Евгением Малкиным и клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз".