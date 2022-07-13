Совет по правам человека отреагировал на ситуацию с Федотовым

«Все молодые люди в России — военнообязанные. Если молодой человек учится в университете или на военной кафедре, то получает военный билет. В иных случаях все являются военнообязанными. Если говорить о спортсменах, у них есть привилегия. Они могут формально служить, а фактически продолжать свою деятельность. Так было и в советское время. Мы не уникальны, в США сильно развит студенческий спорт, он фактически профессионален. Они не учатся, но получают оценки, чтобы университет поднимал свой спортивный престиж. У нас похожая ситуация, спортсмены имеют возможность продолжать свою карьеру, формально отбывая год в российской армии. Почему некоторые не делают так, я не знаю. Это неправильная история», — сказал Фадеев в эфире «Матч ТВ».