«Зачем ему возвращаться в Россию?»

Американцы едва не отказались от русской звезды НХЛ. Что заставило их передумать?
Главной интригой межсезонья Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали переговоры о новом контракте российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинс». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли едва не остался без работы: «пингвины» настаивали на существенном понижении зарплаты, что россиянина категорически не устраивало. Ходили слухи о скором переходе Малкина в другую команду лиги, а то и вовсе о возвращении на родину, в магнитогорский «Металлург». Однако в итоге стороны договорились: следующие четыре года нападающий все-таки проведет за океаном. На что «Питтсбург» пошел ради легендарного форварда, каковы детали нового соглашения и какую реакцию это вызвало в мире хоккея — в материале «Ленты.ру».
13 июля, глубокой ночью по московскому времени, закончилась главная эпопея текущего межсезонья НХЛ: российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинс» на протяжении последних 16 лет, подписал-таки с клубом новый контракт.
Подробности сразу же просочились в СМИ: соглашение с общей суммой в 24,4 миллиона долларов рассчитано на четыре года. В среднем за год игрок будет получать по 6,1 миллиона — правда, заработок, как это происходит в НХЛ почти всегда, будет неравномерным.
За первый сезон Малкин заработает восемь миллионов, во втором его зарплата сократится на два миллиона, в третьем он получит 5,6 миллиона, а в заключительном — скромный один миллион. Еще 3,8 миллиона предусмотрено в качестве бонусов. Кроме того, в каждом из четырех ближайших сезонов контракт содержит пункт о запрете на обмен в другие команды.
Такими игроками, как Малкин, разбрасываться нельзя, это бренд «Питтсбурга». Он с 2006 года играет за этот клуб, предан ему, поэтому руководство «Питтсбурга» приняло правильное решение. На таких людях воспитывают молодых игроков, это уважение к нему, и слава богу, что они договорились. Он опытный, разноплановый, техничный игрок, и я думаю, он еще принесет своей команде пользу - Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России
«Питтсбург», для которого принципиальным было продавить максимально комфортные финансовые условия, финалом истории остался доволен. Генеральный менеджер «пингвинов» Рон Хекстолл заявил, что в восторге от продолжения сотрудничества с хоккеистом, и назвал его одним из величайших игроков в истории НХЛ.
Малкин, судя по всему, тоже не в обиде: игрок получил возможность завершить карьеру в родной команде за приличный для его возраста гонорар (хотя нельзя быть уверенными, что по истечении четырехлетнего контракта россиянин обязательно решится повесить коньки на гвоздь — тот же Яромир Ягр и в 50 никак не уйдет на покой).
Реакция россиянина на событие была молниеносной. В соцсетях форвард сделал репост новости «пингвинов» о подписании соглашения, сопроводив его коротким комментарием: «Все, что вам нужно знать».
Супруга хоккеиста Анна Кастерова же поделилась радостью в Telegram: она выложила видео из раздевалки команды, на котором они с Евгением запечатлены в объятьях. А отец спортсмена Владимир Малкин заметил, что играть так долго в одном клубе — дорогого стоит. «Учитывая возраст сына, мне нравится, что контракт заключили именно на четыре года. А что касается денег, то это его дело», — добавил он.
К слову, сейчас суммарный заработок Малкина за все время выступлений в НХЛ по контрактам с «Питтсбургом» составляет 118,7 миллиона долларов. А через четыре года, когда он достигнет 143,1 миллиона, форвард войдет в топ-3 игроков лиги по этому показателю в истории. Впереди будут только другой россиянин Александр Овечкин (146,7 миллиона) и одноклубник Малкина, канадец Сидни Кросби (147 миллионов).
По информации СМИ, Кросби сыграл очень важную роль в разрешении споров Малкина с клубом. Капитан «Пингвинс» активно вмешивался в переговоры и сделал все, чтобы его партнер по команде не остался без работы
А ведь еще днем ранее судьба Малкина в «Питтсбурге» висела на волоске. Переговоры тянулись долго и очень тяжело, и камнем преткновения был финансовый вопрос. По прежнему соглашению 35-летний хоккеист получал в американском клубе в среднем 9,5 миллиона долларов за сезон. Теперь «пингвины» решили сократить эту сумму почти вдвое — до пяти миллионов. Кроме того, руководство команды изначально собиралось заключить с возрастным лидером только трехлетний контракт.
Россиянина эти условия категорически не устраивали. Он, по сообщению журналистов, был крайне разочарован и подавлен ситуацией. «Евгений хочет играть только за "Питтсбург". Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: "Они не считают меня хорошим игроком — почему?"» — поделился один из друзей нападающего.
Тогда в процесс включились спортивные агенты, которые стали активно взаимодействовать с прессой
Они поделились информацией о решении россиянина выйти на рынок свободных агентов, где он за всю карьеру в НХЛ не был ни разу. Форвард якобы хотел посмотреть, что ему могут предложить другие команды лиги. Теперь же очевидно, что информация была блефом, попыткой заставить «Питтсбург» быть посговорчивее. И этот ход себя полностью оправдал.
Кроме того, в СМИ стали всплывать возможные варианты продолжения карьеры игрока в НХЛ. Уточнялось, например, что в услугах форварда заинтересованы «Каролина Харрикейнс», «Лос-Анджелес Кингс» и действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Все три клуба были готовы удовлетворить финансовые запросы россиянина.
О готовности найти деньги на суперзвезду говорили даже в магнитогорском «Металлурге», однако двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призывал Малкина отказаться от варианта с переходом в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Зачем Малкину возвращаться в Россию? У него еще есть потенциал игрока, и могу сказать, что в НХЛ такие игроки — на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя — один из лучших игроков современного хоккея. Думаю, что сама система НХЛ предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде в завоевании Кубка Стэнли - Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион
Со словами Фетисова трудно не согласиться. В НХЛ Малкин играет настолько давно, что представить себе лигу без него практически невозможно.
Правда, в последние годы россиянина все чаще мучают травмы: например, в нынешнем сезоне из-за операции на колене он впервые вышел на лед только 12 января. Однако на мастерстве и физической форме долгий простой не сказался: возвращение на площадку россиянин отметил двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. В оставшихся 40 играх регулярки он записал на свой счет еще 18 голов и 21 пас. Да, персонально для Малкина это не потолок — у него бывали сезоны порезультативнее. Однако объективно для центрфорварда, который долго восстанавливался после повреждений, это очень приличный результат.
Плей-офф в нынешнем сезоне сложился для «Питтсбурга» неудачно: команда прекратила борьбу за Кубок Стэнли в первом же раунде, когда уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3-4 в серии. При этом Малкин был одним из лучших в составе «пингвинов»: забросил три шайбы и трижды ассистировал партнерам, заработав коэффициент полезности «+2». Россиянина много хвалили североамериканские журналисты и эксперты, многие сходились во мнении, что без него «Питтсбург» едва ли будет претендовать на Кубок Стэнли в будущих сезонах.
Действительно, во многом благодаря Малкину «пингвины» практически всегда входят в число главных претендентов на Кубок Стэнли. За всю заокеанскую карьеру россиянин трижды приводил команду к завоеванию главного титула НХЛ — в последний раз это произошло в 2017 году.
Кроме того, за 16 лет в лиге у Малкина накопилась внушительная коллекция индивидуальных призов. Он дважды был лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, трижды попадал в символическую сборную лиги, по разу получал призы лучшему хоккеисту плей-офф и регулярного чемпионата. Фанаты «Питтсбурга» просто обожают россиянина за способность в нужный момент забросить невероятную шайбу или найти партнера тонкой передачей.
Форвард при первой же возможности приезжает в расположение национальной команды: он уже помог взять ей два золота, два серебра и три бронзы мировых первенств. Не везет пока только на Олимпийских играх. Нападающий принимал участие в трех турнирах, но ни разу не добирался с российской командой хотя бы до бронзы.
Да, пока о сборной Малкину лучше забыть: команда отстранена от всех престижных международных турниров. Но помочь российскому спорту форвард может и из далекой Америки. Ведь он феноменальный игрок, благодаря которому миллионы людей в стране влюблены в хоккей.