«Зачем ему возвращаться в Россию?»

Американцы едва не отказались от русской звезды НХЛ. Что заставило их передумать?

Фото: Reuters Reuters

Главной интригой межсезонья Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали переговоры о новом контракте российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинс». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли едва не остался без работы: «пингвины» настаивали на существенном понижении зарплаты, что россиянина категорически не устраивало. Ходили слухи о скором переходе Малкина в другую команду лиги, а то и вовсе о возвращении на родину, в магнитогорский «Металлург». Однако в итоге стороны договорились: следующие четыре года нападающий все-таки проведет за океаном. На что «Питтсбург» пошел ради легендарного форварда, каковы детали нового соглашения и какую реакцию это вызвало в мире хоккея — в материале «Ленты.ру».

Видео дня

По рукам

13 июля, глубокой ночью по московскому времени, закончилась главная эпопея текущего межсезонья НХЛ: российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинс» на протяжении последних 16 лет, подписал-таки с клубом новый контракт.

Подробности сразу же просочились в СМИ: соглашение с общей суммой в 24,4 миллиона долларов рассчитано на четыре года. В среднем за год игрок будет получать по 6,1 миллиона — правда, заработок, как это происходит в НХЛ почти всегда, будет неравномерным.

За первый сезон Малкин заработает восемь миллионов, во втором его зарплата сократится на два миллиона, в третьем он получит 5,6 миллиона, а в заключительном — скромный один миллион. Еще 3,8 миллиона предусмотрено в качестве бонусов. Кроме того, в каждом из четырех ближайших сезонов контракт содержит пункт о запрете на обмен в другие команды.

Такими игроками, как Малкин, разбрасываться нельзя, это бренд «Питтсбурга». Он с 2006 года играет за этот клуб, предан ему, поэтому руководство «Питтсбурга» приняло правильное решение. На таких людях воспитывают молодых игроков, это уважение к нему, и слава богу, что они договорились. Он опытный, разноплановый, техничный игрок, и я думаю, он еще принесет своей команде пользу - Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России

«Все, что вам нужно знать»

«Питтсбург», для которого принципиальным было продавить максимально комфортные финансовые условия, финалом истории остался доволен. Генеральный менеджер «пингвинов» Рон Хекстолл заявил, что в восторге от продолжения сотрудничества с хоккеистом, и назвал его одним из величайших игроков в истории НХЛ.

Малкин, судя по всему, тоже не в обиде: игрок получил возможность завершить карьеру в родной команде за приличный для его возраста гонорар (хотя нельзя быть уверенными, что по истечении четырехлетнего контракта россиянин обязательно решится повесить коньки на гвоздь — тот же Яромир Ягр и в 50 никак не уйдет на покой).

Реакция россиянина на событие была молниеносной. В соцсетях форвард сделал репост новости «пингвинов» о подписании соглашения, сопроводив его коротким комментарием: «Все, что вам нужно знать».

Супруга хоккеиста Анна Кастерова же поделилась радостью в Telegram: она выложила видео из раздевалки команды, на котором они с Евгением запечатлены в объятьях. А отец спортсмена Владимир Малкин заметил, что играть так долго в одном клубе — дорогого стоит. «Учитывая возраст сына, мне нравится, что контракт заключили именно на четыре года. А что касается денег, то это его дело», — добавил он.

К слову, сейчас суммарный заработок Малкина за все время выступлений в НХЛ по контрактам с «Питтсбургом» составляет 118,7 миллиона долларов. А через четыре года, когда он достигнет 143,1 миллиона, форвард войдет в топ-3 игроков лиги по этому показателю в истории. Впереди будут только другой россиянин Александр Овечкин (146,7 миллиона) и одноклубник Малкина, канадец Сидни Кросби (147 миллионов).

По информации СМИ, Кросби сыграл очень важную роль в разрешении споров Малкина с клубом. Капитан «Пингвинс» активно вмешивался в переговоры и сделал все, чтобы его партнер по команде не остался без работы

«В НХЛ такие игроки — на вес золота»

А ведь еще днем ранее судьба Малкина в «Питтсбурге» висела на волоске. Переговоры тянулись долго и очень тяжело, и камнем преткновения был финансовый вопрос. По прежнему соглашению 35-летний хоккеист получал в американском клубе в среднем 9,5 миллиона долларов за сезон. Теперь «пингвины» решили сократить эту сумму почти вдвое — до пяти миллионов. Кроме того, руководство команды изначально собиралось заключить с возрастным лидером только трехлетний контракт.

Россиянина эти условия категорически не устраивали. Он, по сообщению журналистов, был крайне разочарован и подавлен ситуацией. «Евгений хочет играть только за "Питтсбург". Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: "Они не считают меня хорошим игроком — почему?"» — поделился один из друзей нападающего.

Тогда в процесс включились спортивные агенты, которые стали активно взаимодействовать с прессой

Они поделились информацией о решении россиянина выйти на рынок свободных агентов, где он за всю карьеру в НХЛ не был ни разу. Форвард якобы хотел посмотреть, что ему могут предложить другие команды лиги. Теперь же очевидно, что информация была блефом, попыткой заставить «Питтсбург» быть посговорчивее. И этот ход себя полностью оправдал.

Кроме того, в СМИ стали всплывать возможные варианты продолжения карьеры игрока в НХЛ. Уточнялось, например, что в услугах форварда заинтересованы «Каролина Харрикейнс», «Лос-Анджелес Кингс» и действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Все три клуба были готовы удовлетворить финансовые запросы россиянина.

О готовности найти деньги на суперзвезду говорили даже в магнитогорском «Металлурге», однако двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призывал Малкина отказаться от варианта с переходом в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Зачем Малкину возвращаться в Россию? У него еще есть потенциал игрока, и могу сказать, что в НХЛ такие игроки — на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя — один из лучших игроков современного хоккея. Думаю, что сама система НХЛ предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде в завоевании Кубка Стэнли - Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион

Гений Евгения

Со словами Фетисова трудно не согласиться. В НХЛ Малкин играет настолько давно, что представить себе лигу без него практически невозможно.

Правда, в последние годы россиянина все чаще мучают травмы: например, в нынешнем сезоне из-за операции на колене он впервые вышел на лед только 12 января. Однако на мастерстве и физической форме долгий простой не сказался: возвращение на площадку россиянин отметил двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. В оставшихся 40 играх регулярки он записал на свой счет еще 18 голов и 21 пас. Да, персонально для Малкина это не потолок — у него бывали сезоны порезультативнее. Однако объективно для центрфорварда, который долго восстанавливался после повреждений, это очень приличный результат.

Плей-офф в нынешнем сезоне сложился для «Питтсбурга» неудачно: команда прекратила борьбу за Кубок Стэнли в первом же раунде, когда уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3-4 в серии. При этом Малкин был одним из лучших в составе «пингвинов»: забросил три шайбы и трижды ассистировал партнерам, заработав коэффициент полезности «+2». Россиянина много хвалили североамериканские журналисты и эксперты, многие сходились во мнении, что без него «Питтсбург» едва ли будет претендовать на Кубок Стэнли в будущих сезонах.

Действительно, во многом благодаря Малкину «пингвины» практически всегда входят в число главных претендентов на Кубок Стэнли. За всю заокеанскую карьеру россиянин трижды приводил команду к завоеванию главного титула НХЛ — в последний раз это произошло в 2017 году.

Кроме того, за 16 лет в лиге у Малкина накопилась внушительная коллекция индивидуальных призов. Он дважды был лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, трижды попадал в символическую сборную лиги, по разу получал призы лучшему хоккеисту плей-офф и регулярного чемпионата. Фанаты «Питтсбурга» просто обожают россиянина за способность в нужный момент забросить невероятную шайбу или найти партнера тонкой передачей.

Малкин никогда не уклонялся и от выступлений за сборную России

Форвард при первой же возможности приезжает в расположение национальной команды: он уже помог взять ей два золота, два серебра и три бронзы мировых первенств. Не везет пока только на Олимпийских играх. Нападающий принимал участие в трех турнирах, но ни разу не добирался с российской командой хотя бы до бронзы.