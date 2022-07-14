Российский защитник НХЛ обратился к призванному в армию Федотову

«Очень жалко его карьеру. Вытащил ЦСКА из ямы, выиграл для них Кубок Гагарина, для сборной олимпийское серебро. Я не знаком с Иваном лично, но я желаю ему со всем справиться. Конечно же, я его поддерживаю. Надеюсь, что он сможет продолжить карьеру», – сказал спортсмен.