Сергачёв станет миллиардером в «Тампе»: клуб обрёк себя на проблемы

Потолок будет давить на «молний» сильнее, чем когда-либо, а высокая зарплата россиянина может стать почвой для внутренних конфликтов.

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Действующий вице-чемпион НХЛ этим летом был вынужден по-новому осознать себя и заглянуть за горизонт шире, чем на следующий сезон. В «Тампе» не смогли сохранить всех важных персонажей из состава, который мог и всё ещё может стать династией, и решили задуматься о будущем.

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«Лайтнинг» начали с того, что обменяли Райана Макдону в «Нэшвилл». Необходимость освобождать место под потолком выглядела очевидной, и расставание с кем-то из незаменимых хоккеистов было необходимостью. Но тот факт, что фигурантом обмена стал именно ассистент капитана Макдона, пользующийся в коллективе колоссальным авторитетом, – полная неожиданность.

Могло показаться, что таким образом «молнии» пытались наскрести денег на Ондржея Палата, но с открытием рынка свободных агентов стало понятно, что план генерального менеджера Жюльена БрисБуа носит более долгосрочный характер. Договориться с Палатом ему не удалось, и «Тампа» пошла курсом на удержание молодых.

Сразу три хоккеиста получили восьмилетние контракты – причём на очень внушительные деньги. 25-летний Энтони Чирелли (кэпхит $ 6,25) будет получать больше Палата в «Нью-Джерси», зарплата Эрика Чернака составит $ 5,2 млн, а жалование Сергачёва увеличится с $ 4,8 млн до $ 8,5 млн. Из слов Брисбуа вполне очевидно, что во все три соглашения включена не только стоимость игровых услуг этой тройки, но и оплата за их лояльность клубу в чемпионские сезоны.

«Вспомним контракты Стивена Стэмкоса, Виктора Хедмана, потом были Никита Кучеров, Андрей Василевский и Брейден Пойнт. Теперь пришла очередь этих парней. Все они работали с нами, когда нам нужны были контракты-мостики, чтобы уместиться под потолок, чтобы мы могли сохранить как можно больше хороших игроков и дать себе наилучшие шан

Все эти игроки шли нам навстречу. Они все согласились с тем, что мы пытались сделать, и я почувствовал, что не только хочу, чтобы они оставались с нами надолго, но и хотел знать, что они у меня есть, сколько они будут стоить, чтобы я понимал, сколько у нас остаётся. Из уважения и признательности к ним за то, что они помогали нам в прошлом, я хотел поработать над их продлением как можно раньше и довести дело до конца», – заявил Брисбуа официальному сайту НХЛ.

Но даже с учётом индексации за верность флагу продления не выглядят как победа генменеджера и создают для клуба новые проблемы. Через год, когда подписанные этой тройкой контракты начнут действовать, «Тампа» столкнётся с такими проблемами, каких ещё не видела – шесть игроков поглотят более половины платёжки и будут «съедать» $ 80 млн.

Что будет с командой следующим летом – открытый вопрос и для игроков.

«Мы уже играли в четыре защитника против «Лос-Анджелеса», – вспомнил МихаМихаил Сергачёв. – Я сыграл 28 минут, Хедман – 32, вытерпели. Но это вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру. Он волшебник, думаю, он разберётся с этой небольшой проблемой. Игроки о таких делах не говорят. Самое главное, что мы знаем, что в этом сезоне у нас всё нормально с командой. О следующем сезоне будем думать потом».

Но кроме игровых проблем новые «жирные» контракты несут с собой ещё одну мину замедленного действия: рано или поздно они могут отравить атмосферу в команде. Элиотт Фридман сообщал, что хоккеистов сильно расстроил отъезд Макдоны. Наверняка «молнии» не были особенно счастливы прощаться и с Палатом. Альтернативой сотрудничеству с этими опытными игроками стали переподписания более молодых и менее стабильных. И если у них не пойдёт, то спрашивать будут не только менеджеры, но и партнёры по команде.

А ещё совсем скоро Сергачёв станет зарабатывать больше, чем Виктор Хедман – на секундочку обладатель «Норрис Трофи» и рекордсмен «Тампы» по набранным очкам среди защитников. Насколько комфортно будет играться Хедману, зная, что его одноклубника, который периодически опускается и до третьей пары, оценивают дороже?

«Я ожидаю, что Сергачёв будет играть более важную роль», – сказал Брисбуа после обмена Макдоны.

То есть россиянин буквально воспринимается как замена Райана, а его контракт – во многом аванс. Но чтобы играть на выписанные деньги, Сергачёву, Чирелли и Чернаку мало быть собой – им нужно становиться лучше. Удастся ли – неизвестно. В завершившемся сезоне мы видели, что даже один из сильнейших вратарей современности Андрей Василевский испытывал трудности на площадке.