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1 час назад

Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову

Lenta.ruиещё 4

Журналист The Athletic Майкл Руссо в своем подкасте Worst Seats in the House рассказал о настроениях в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» из-за призыва в армию российского голкипера Ивана Федотова.

Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову
Фото: ТАССТАСС

«В "Филадельфии" боятся ему писать, потому что не знают, у кого его телефон. Это плохая ситуация», — рассказал журналист.

Ему стало известно, что генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заметно нервничает из-за этой ситуации.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

Хоккей,Чак Флетчер,Иван Федотов,Майкл Руссо,
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