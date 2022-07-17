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39 минут назад

Владелец "Миннесоты": Капризов похож на икону в России

Газета.Ru

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Кирилла Капризова, передает Yahoo Sports.

Капризова сравнили с иконой
Фото: ReutersReuters

«Он слишком похож на икону в России и поддерживает статус страны. Мы с генменеджером Биллом Герином следим за ситуацией. Он мой источник информации. Знаю, что он досконально в курсе истории», — сказал Леопольд.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета и правоохранительные органы проводят разыскные мероприятия.

Хоккеист пытался покинуть Россию, чтобы отправиться в США, где он выступает за «Миннесоту», в которую перебрался в 2020 году. Он не смог этого сделать из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море. Россиянин дважды получил отказ.

Ранее генеральный менеджер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Билл Герин в ответил на вопрос, знает ли он, где сейчас находится нападающий команды Кирилл Капризов.

Хоккей,Билл Герин,Кирилл Капризов,Yahoo,
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