Капризова сравнили с иконой

«Он слишком похож на икону в России и поддерживает статус страны. Мы с генменеджером Биллом Герином следим за ситуацией. Он мой источник информации. Знаю, что он досконально в курсе истории», — сказал Леопольд.

Хоккеист пытался покинуть Россию, чтобы отправиться в США, где он выступает за «Миннесоту», в которую перебрался в 2020 году. Он не смог этого сделать из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море. Россиянин дважды получил отказ.