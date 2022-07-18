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1 час назад

Супруга Ивана Федотова обратилась с посланием от мужа

Чемпионат.comиещё 1

Надежда Федотова, жена вратаря сборной России Ивана Федотова, который в настоящее время проходит срочную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, посредствам социальной сети обратилась с посланием от мужа.

Супруга Федотова обратилась с посланием от мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В непростое для нас время, мы — семья и близкие, не можем не заметить, как огромное количество неравнодушных людей по всему миру откликается на историю Ивана. По просьбе Ивана, мы хотим передать его слова благодарности:

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков, за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания!

Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была. Я знаю, я слышу ваши голоса и это даёт мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации», — написала супруга Федотова в одной из социальных сетей.

Адвокат рассказал, чем занимается в армии хоккеист Федотов

Хоккей,Иван Федотов,Надежда Федотова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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