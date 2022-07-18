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47 минут назад

Российский игрок НХЛ рассказал о тратах в Канаде

Lenta.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о тратах в Канаде. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

Российский игрок НХЛ рассказал о тратах в Канаде
Фото:  Bob Frid-USA TODAY Sports / Reuters Bob Frid-USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеист заявил, что платит за аренду апартаментов 2,3 тысячи канадских долларов (103 тысячи рублей) в месяц, подчеркнув, что здание принадлежит владельцу «Ванкувера», поэтому он снимает жилье со скидкой. Также он вспомнил, что потратил шесть тысяч долларов (около 350 тысяч рублей) на ужин новичка после перехода в команду.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году. Он подписал трехлетний контракт с командой в мае прошлого года.

В марте 2021 года Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, рассказала о тратах семьи. Кастерова заявила, что ее муж не расточителен, тщательно обдумывает большие покупки и планирует семейный бюджет. Она подчеркнула, что у них есть все для комфортной жизни, но без излишеств.

Хоккей,Василий Подколзин,Анна Кастерова,
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