Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
19 июля

Hockey Patrol обратился к супруге Ивана Федотова после заявления вратаря

Чемпионат.comиещё 1

Известный спортивный портал Hockey Patrol отреагировал на заявление российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова, которое хоккеист передал через свою жену Надежду.

Hockey Patrol обратился к супруге Ивана Федотова после заявления вратаря
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Желаем Надежде и всей её семье удачи в этом нелёгком деле!» — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля российского голкипера задержали в Санкт-Петербурге и направили в Северодвинск. Федотова подозревали в уклонении от прохождения воинской службы и направили в Архангельскую область. Представители Ивана, не согласные с этим решением, уже зарегистрировали иск в адрес призывной комиссии.

Ранее финский политик и член Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен высказался о ситуации Федотова, сообщив, что западные страны и НХЛ готовы предложить ему политическое убежище.

Хоккей,Тимо Хейнонен,Иван Федотов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители