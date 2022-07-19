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1 час назад

В Финляндии предложили российским хоккеистам политическое убежище

Елена Прошина

Член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен, комментируя ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым, предложил хоккеистам из РФ получить политическое убежище в европейских странах и Национальной хоккейной лиге.

В Финляндии предложили убежище российским хоккеистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к "войскам" других стран. Они могли бы получить политическое убежище от западных государств и НХЛ», — написал Хейнонен в своем аккаунте в Twitter.

1 июля сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Его подозревают в уклонении от службы в армии. Затем стало известно, что хоккеист поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Его уже выписали оттуда и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.

Адвокат рассказал, чем занимается в армии хоккеист Федотов

Предполагается, что в середине августа хоккеист пройдет присягу. При этом сообщалось, что Федотов подал иск в суд, чтобы обжаловать призыв в армию, но пока неизвестно, когда будет рассмотрено дело.

Хоккей,Тимо Хейнонен,Иван Федотов,
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