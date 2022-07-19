В Финляндии предложили убежище российским хоккеистам

Член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен, комментируя ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым, предложил хоккеистам из РФ получить политическое убежище в европейских странах и Национальной хоккейной лиге.

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«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к "войскам" других стран. Они могли бы получить политическое убежище от западных государств и НХЛ», — написал Хейнонен в своем аккаунте в Twitter.

1 июля сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Его подозревают в уклонении от службы в армии. Затем стало известно, что хоккеист поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Его уже выписали оттуда и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.