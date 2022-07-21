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2 часа назад

Журова о словах финского депутата про убежище: «Надо будет говорить, что ты жертва власти. Это провокация. Уклоняться от службы – нарушение во многих странах»

Sports.ru

Светлана Журова высказалась о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.

"Надо говорить, что ты жертва власти" - Журова о финском убежище для спортсменов
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с Иваном Федотовым заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Для меня высказывание Тимо Хейнонена – намек на то, что просто так российские спортсмены гражданство не получат. А вот если наши атлеты будут политически против России настроены, то это другое. Надо будет писать заявление, говорить, что ты жертва власти, в прессу с этим выходить. Это провокация, что не просто так надо менять гражданство. Получите финский паспорт только в случае политического убежища, которое дается по весомым причинам.

Если говорить про армию, то это было бы нарушение во многих странах – уклоняться от службы. У шведских конькобежцев их спортсмен отслужил в армии два года, а в этом году завоевал две медали на Олимпиаде. Поэтому военная служба не мешает спорту.

А если у человека другие ценности, мировоззрение, то таким людям по политическим убеждениям можно предоставить убежище», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Хоккей,Тимо Хейнонен,Иван Федотов,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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