"Случай не касается карьеры игрока": ЦСКА не предложил помощь Федотову

«Никаких повесток по этому адресу Ивану не приходило. На связь он выходит, настроение вроде хорошее. Говорит, что пока в основном занимается общефизической подготовкой. В ЦСКА он успел поиграть год. Но почему не появилось вопросов о службе, когда выступал в челябинском «Тракторе»? По логике должны были увезти в областной военкомат, а забрали на призывной пункт в Петербурге. В целом очень много непонятного. Пока очевидно только, что Ивана не увидим год, но это максимум. А при удачном стечении обстоятельств, может быть, меньше.