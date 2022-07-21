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2 часа назад

Источник: ЦСКА не предлагал помощь Федотову, поскольку "случай не касается карьеры игрока"

Чемпионат.com

Родственник Ивана Федотова, проживающий по месту регистрации голкипера в Новом Девяткино, поделился информацией о ситуации хоккеиста. Бывшего вратаря ЦСКА, в мае подписавшего контракт с «Филадельфией Флайерз», в начале июля задержали в Санкт-Петербурге, после чего отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. По словам родственника, армейцы не предлагали помощь Федотову.

"Случай не касается карьеры игрока": ЦСКА не предложил помощь Федотову
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Никаких повесток по этому адресу Ивану не приходило. На связь он выходит, настроение вроде хорошее. Говорит, что пока в основном занимается общефизической подготовкой. В ЦСКА он успел поиграть год. Но почему не появилось вопросов о службе, когда выступал в челябинском «Тракторе»? По логике должны были увезти в областной военкомат, а забрали на призывной пункт в Петербурге. В целом очень много непонятного. Пока очевидно только, что Ивана не увидим год, но это максимум. А при удачном стечении обстоятельств, может быть, меньше.

Ситуация с Ваней стала триггером для остальных. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать. Клуб ЦСКА на связь с близкими не выходил — мол, этот случай не касается непосредственно карьеры игрока. Какими-то версиями делиться сложно, тем более родственникам настойчиво советовали не общаться с прессой. Так что прошу меня понять», — приводит слова родственника 47news.

Хоккей,Иван Федотов,ХК Трактор,ЦСКА,
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