Чешский экс-хоккеист пожаловался на угрозы из-за выступления в России

"Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких хоккеистах, которые приняли решение поехать в КХЛ. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно. Да, я получал угрозы. Мне угрожали люди с фейковых страниц в социальных сетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо с этим делать. Мы находимся в демократическом обществе, и у всех есть своя позиция. Решать же все равно было только мне.