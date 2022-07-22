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1 час назад

Чешский экс-хоккеист "Нефтехимика" Клок заявил, что ему угрожали из-за выступления в России

Газета.Ruиещё 1

Чешский экс-хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в "Аризону Койотс", высказался о причинах отъезда из России.

Чешский экс-хоккеист пожаловался на угрозы из-за выступления в России
Фото: ХК «Нефтехимик»ХК «Нефтехимик»

"Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких хоккеистах, которые приняли решение поехать в КХЛ. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно. Да, я получал угрозы. Мне угрожали люди с фейковых страниц в социальных сетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо с этим делать. Мы находимся в демократическом обществе, и у всех есть своя позиция. Решать же все равно было только мне.

Если б не "Аризона", вернулся бы в "Нефтехимик", ведь новый контракт действовал до 2024 года? Мне предлагали соглашения клубы из Финляндии, из Швейцарии. Были варианты также в Чехии. Так что даже если б я не получил звонок из "Аризоны", то в любом случае не вернулся бы в Россию", — цитирует хоккеиста Sport.cz.

В минувшем сезоне чех стал вторым бомбардиром "Нефтехимика" в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3). Ранее сообщалось, что латвийская хоккейная федерация (LHF) запретила переход своего игрока Яниса Калниньша в хабаровский "Амур". Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским "Металлургом" и ЦСКА.

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