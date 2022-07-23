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18 минут назад

Чешский хоккеист оценил отсутствие сборной России на чемпионате мира в 2022 году

Lenta.ruиещё 3

Чешский хоккеист Лукаш Клок оценил отсутствие сборной России на чемпионате мира-2022. Его слова приводит Sport.cz.

Чешский хоккеист оценил отсутствие сборной России на ЧМ в 2022 году
Фото: ReutersReuters

Защитник назвал исключение российской команды из числа участников турнира большой потерей.

«Сборная [России] всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают их матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею», — заявил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия отечественной команды на чемпионате мира в 2022 году. Специалист оценила турнир фразой «это недохоккей какой-то». Она отметила, что Россия является одним из лидеров в этом виде спорта.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены потеряли возможности выступить на чемпионате мира, их заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение ЧМ 2023 года.

Хоккей,Лукаш Клок,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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