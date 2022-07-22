Стало известно о случае группового сексуального насилия в ходе МЧМ по хоккею

«Господин Уэстхед сообщил, что он разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание нападения, после интервью с депутатом Джоном Нэйтером, который владеет той же или схожей информацией. Подробности в электронном письме господина Уэстхеда вызвали глубокую тревогу, и ФХК немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов молодёжного чемпионата мира по хоккею 2003 года», – сообщило ФХК.