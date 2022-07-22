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48 минут назад

Стало известно о случае группового сексуального насилия в ходе МЧМ-2003 по хоккею

Елена Прошина

Федерация хоккея Канады (ФХК) заявила о начале разбирательства по случаю группового сексуального насилия в ходе молодёжного чемпионата мира 2003 года. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат».

Стало известно о случае группового сексуального насилия в ходе МЧМ по хоккею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что две недели назад до сотрудников ФХК «дошли слухи» о том, что «что-то плохое произошло на молодёжном чемпионате мира 2003 года», но им не сообщили никаких подробностей. Однако вскоре после этого с ФХК связался Рик Уэстхед, владеющий подробностями касательно инцидента.

«Господин Уэстхед сообщил, что он разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание нападения, после интервью с депутатом Джоном Нэйтером, который владеет той же или схожей информацией. Подробности в электронном письме господина Уэстхеда вызвали глубокую тревогу, и ФХК немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов молодёжного чемпионата мира по хоккею 2003 года», – сообщило ФХК.

Напомним, что ранее полиция ФРГ приступила к расследованию обстоятельств мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием политиков и канцлера Олафа Шольца. По имеющимся данным, во время приёма женщинам могли подмешивать в напитки «наркотики для изнасилования».

Хоккей,Олаф Шольц,
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