Отец Капризова прокомментировал слухи о купленном военнике хоккеиста

Отец Кирилла Капризова Олег в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что он связывался с экс-полицейским Фаритом Самигуллиным, который якобы предложил ему установить контакт с военкомом.
Предполагаемая переписка отца Капризова с Самигуллиным была опубликована Telegram-каналом Mash.
Ранее сообщалось, что Капризов может быть связан с Самигуллиным, задержанным за незаконную помощь в покупке военных билетов. Относительно местонахождения Капризова поступала противоречивая информация: сообщалось, что он вернулся в США. При этом хоккейный агент Шуми Бабаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что Капризов проходит реабилитацию в Германии.
— В переписке нет никакого военного билета, — заявил Олег Капризов в эфире «Матч ТВ».
— Там речь идет о том, что вас связывают с военкомом. Для чего?
— Я не видел никакую переписку. С военкомом я не связывался.
— Как дела у Кирилла? Когда он сможет вылететь в США, чтобы подготовиться к сезону?
— Он на месте уже.
— Никаких проблем быть не должно?
— У нас нет военного билета, мы еще учимся.
— Отсрочка есть, академотпуск — это все правда?
— Конечно!
— Как-то будете подавать в суд на эти издания, потому что здесь, получается, портится репутация?
— Никто ничего не будет подавать. Есть справка с института, что мы учимся. Она передавалась человеку в военкомат. Всё! — подытожил отец Капризова.
В прошлом сезоне Капризов набрал 116 очков в 87 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.