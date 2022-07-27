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1 час назад

Отец Капризова опроверг информацию о связях с экс-полицейским, задержанным за незаконную деятельность с военными билетами

Матч ТВиещё 1

Отец Кирилла Капризова Олег в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что он связывался с экс-полицейским Фаритом Самигуллиным, который якобы предложил ему установить контакт с военкомом.

Отец Капризова прокомментировал слухи о купленном военнике хоккеиста
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Предполагаемая переписка отца Капризова с Самигуллиным была опубликована Telegram-каналом Mash.

Ранее сообщалось, что Капризов может быть связан с Самигуллиным, задержанным за незаконную помощь в покупке военных билетов. Относительно местонахождения Капризова поступала противоречивая информация: сообщалось, что он вернулся в США. При этом хоккейный агент Шуми Бабаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что Капризов проходит реабилитацию в Германии.

— В переписке нет никакого военного билета, — заявил Олег Капризов в эфире «Матч ТВ».

— Там речь идет о том, что вас связывают с военкомом. Для чего?

— Я не видел никакую переписку. С военкомом я не связывался.

— Как дела у Кирилла? Когда он сможет вылететь в США, чтобы подготовиться к сезону?

— Он на месте уже.

— Никаких проблем быть не должно?

— У нас нет военного билета, мы еще учимся.

— Отсрочка есть, академотпуск — это все правда?

— Конечно!

— Как-то будете подавать в суд на эти издания, потому что здесь, получается, портится репутация?

— Никто ничего не будет подавать. Есть справка с института, что мы учимся. Она передавалась человеку в военкомат. Всё! — подытожил отец Капризова.

В прошлом сезоне Капризов набрал 116 очков в 87 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

Хоккей,Олег Капризов,Шуми Бабаев,Кирилл Капризов,
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