Отца Капризова заподозрили в покупке военного билета для сына

В деле о «покупке» военных билетов появились новые подробности. Выяснилось, что хоккеист Кирилл Капризов замешан в ним минимально. Решением проблемы с армией якобы активно занимался его отец, Олег Капризов. Именно он договаривался через посредников о получении документа, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Фото: Reuters Reuters

Капризов-старший попросил о помощи в деликатном деле бизнесмена Фарита Самигуллина, который помогал решить вопрос со службой и другим спортсменам.

Предприниматель, в свою очередь, имел выходы на нужного человека в одном из уфимских военкоматов.

По данным издания, молодой спортсмен особо не утруждал себя. Он поздоровался с заранее введенным в курс дела сотрудником военкомата Константином Воропаевым, сфотографировался с ним, поговорил о делах. Во время встречи Самигуллин отчитался отцу хоккеиста, что вопрос удалось решить положительно.