Овечкин оценил свои позиции в рейтингах игроков НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил свои позиции в ряде рейтингов игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

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Он заявил, что не придает значения низким местам.

«У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?» — отметил хоккеист.

В рейтинге, составленном журналистом сайта Action Network Чейзом Маккалуммом, Овечкин занял 70-е место. В списке игроков от портала Puck Empire российский хоккеист оказался лишь на 34-м месте.

17 июля журналисты сайта НХЛ опубликовали список из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент. Овечкин занял 15-е место, пропустив вперед четырех соотечественников: форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина и форварда «Тампы» Никиту Кучерова.