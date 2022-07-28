Клим Костин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

Костину 23 года, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером. В прошедшем сезоне нападающий провел за команду 40 матчей и набрал девять очков (четыре гола + пять передач). Также Костин сыграл 17 встреч в составе фарм-клуба "Сент-Луиса" из Американской хоккейной лиги "Спрингфилд Тандербердс", в которых сделал шесть результативных действий (3+3).