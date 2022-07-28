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1 час назад

Российский форвард Клим Костин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

ТАССиещё 1

Российский нападающий Клим Костин заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Клим Костин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"
Фото: ReutersReuters

Соглашение рассчитано на один год.

Костину 23 года, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером. В прошедшем сезоне нападающий провел за команду 40 матчей и набрал девять очков (четыре гола + пять передач). Также Костин сыграл 17 встреч в составе фарм-клуба "Сент-Луиса" из Американской хоккейной лиги "Спрингфилд Тандербердс", в которых сделал шесть результативных действий (3+3).

Хоккей,Клим Костин,
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