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1 час назад

В КХЛ выступили с заявлением после отказа легионера возвращаться в «Спартак»

Lenta.ruиещё 10

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступили с заявлением после отказа латвийского хоккеиста Микса Индрашиса возвращаться в московский «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В КХЛ выступили с заявлением после отказа легионера возвращаться в «Спартак»
Фото: ТАССТАСС

В КХЛ заявили, что провели встречу по статусу хоккеиста. Отмечается, что на совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и игроком. «Было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами», — говорится в заявлении лиги.

Ранее стало известно, что Индрашис не расторг соглашение со «Спартаком», которое было заключено в конце июня на один сезон на сумму 17 миллионов рублей. Игрока обвинили в том, что он не заплатил одну треть от контракта, положенную по регламенту КХЛ.

Индрашису 31 год. Он дебютировал в КХЛ за рижское «Динамо» в 2011 году. Также хоккеист выступал за владивостокский «Адмирал» и подмосковный «Витязь».

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