ХК «Трактор» расторг контракт с защитником

«Контракт с Ником Бэйленом сегодня расторгнут по соглашению сторон. Права на защитника в КХЛ на три года остаются закреплены за «Трактором». В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске. Две бронзовые медали, весомые личные достижения и, конечно, любовь болельщиков — всё это оставит его имя в истории «Трактора», – сказал генеральный директор челябинского клуба ИванИван Савин.