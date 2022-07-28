Сначала запрет, потом тюрьма: Латвия пригрозила своим спортсменам в России

"Тех, кто хочет играть у нас, надо принимать и предлагать им российское гражданство, чтобы они в тюрьме не сидели. Мы же для иностранцев готовы идти на какие-то поблажки - вон, Сигалу дали паспорт. А для людей, которые готовы у нас играть, мы это не делаем. Удивительно. Вот на это надо обратить внимание. Я не думаю, что этот закон придуман для того, чтобы припугнуть своих граждан. Так и будет. Они же подлецы, чего мы хотим. Американский вассализм у них давно был, теперь он законодательно главенствует в прибалтийских странах. До чего это может дойти? Сказать трудно, что у них в голове. Там все, что вложат американцы в головы, то и будет", - заявил Кожевников.