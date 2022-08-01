ХК «Динамо» подпишет шведского нападающего

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» подпишет контракт со шведским нападающим Якобом Лильей. Соглашение с хоккеистом будет рассчитано на два года.

Фото: ХК Динамо ХК Динамо

Ранее динамовцы анонсировали объявление новичка, опубликовав скриншот с официального сайта бело-голубых и подписью, которая напоминает сайт шведского магазина Икеа. В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.