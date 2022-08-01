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1 час назад

Московское «Динамо» заключит двухлетний контракт с шведским нападающим Якобом Лильей

Чемпионат.comиещё 1

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» подпишет контракт со шведским нападающим Якобом Лильей. Соглашение с хоккеистом будет рассчитано на два года.

ХК «Динамо» подпишет шведского нападающего
Фото: ХК ДинамоХК Динамо

Ранее динамовцы анонсировали объявление новичка, опубликовав скриншот с официального сайта бело-голубых и подписью, которая напоминает сайт шведского магазина Икеа. В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.

В «Барысе» хоккеист провёл два последних сезона, а до этого форвард сыграл один сезон в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков в 37 встречах регулярного чемпионата.

Динамо,Ikea,
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