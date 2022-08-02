Бывший хоккеист "Йокерита" заявил, что сожалеет о выступлениях в КХЛ

"Мне стыдно за то, какими наивными мы все были. Как игрок я жил в настоящем "пузыре". Все внимание было сосредоточено на хоккее. Ранее все аргументировали тем, что КХЛ – очень сильная лига, и болельщики хотят видеть хоккей высокого уровня. Изменить прошлое невозможно. Важно признавать ошибки, учиться на них и стараться принимать лучшие решения в будущем. Единственное, что я могу сказать, это то, что я бы сам не стал играть в России. Я не хочу иметь ничего общего с этим. "Йокерит" для меня родной клуб. У клуба настолько сильный бренд, что эпоха в КХЛ не должна бросать тень на все", — приводит слова хоккеиста Yle.