Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Бывший хоккеист "Йокерита" Вяянянен заявил, что сожалеет о выступлениях в КХЛ

Газета.Ru

Бывший защитник финского "Йокерита" Осси Вяянянен из-за текущей ситуации сожалеет о выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Бывший хоккеист "Йокерита" заявил, что сожалеет о выступлениях в КХЛ
Фото: Официальный сайт «Йокерита»Официальный сайт «Йокерита»

"Мне стыдно за то, какими наивными мы все были. Как игрок я жил в настоящем "пузыре". Все внимание было сосредоточено на хоккее. Ранее все аргументировали тем, что КХЛ – очень сильная лига, и болельщики хотят видеть хоккей высокого уровня. Изменить прошлое невозможно. Важно признавать ошибки, учиться на них и стараться принимать лучшие решения в будущем. Единственное, что я могу сказать, это то, что я бы сам не стал играть в России. Я не хочу иметь ничего общего с этим. "Йокерит" для меня родной клуб. У клуба настолько сильный бренд, что эпоха в КХЛ не должна бросать тень на все", — приводит слова хоккеиста Yle.

Напомним, что "Йокерит" и "Динамо" Рига покинули КХЛ в конце февраля из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов их соперник, московский "Спартак", вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически. Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне они заняли второе место в дивизионе Боброва.

Ранее "Йокерит" объяснил информацию о проблемах с вступлением в Финскую хоккейную лигу из-за связей с Россией.

Хоккей,Осси Вяянянен,Динамо,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители