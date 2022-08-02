Фото: Малкину подарили необычный торт на день рождения

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, которому 31 июля исполнилось 36 лет, получил в подарок на день рождения торт в стиле мультфильма «Король Лев».

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Примечательно, что вместо львёнка обезьяна поднимает Кубок Стэнли. Видео с вручением торта на дне рождения можно посмотреть в телеграм-канале жены Малкина — Анны Кастеровой. Напомним, российский форвард выигрывал Кубок Стэнли трижды: в 2009, 2016 и 2017 году.

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