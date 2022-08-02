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1 час назад

Малкину подарили торт в стиле «Короля Льва» на день рождения

Чемпионат.com

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, которому 31 июля исполнилось 36 лет, получил в подарок на день рождения торт в стиле мультфильма «Король Лев».

Фото: Малкину подарили необычный торт на день рождения
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Примечательно, что вместо львёнка обезьяна поднимает Кубок Стэнли. Видео с вручением торта на дне рождения можно посмотреть в телеграм-канале жены Малкина — Анны Кастеровой. Напомним, российский форвард выигрывал Кубок Стэнли трижды: в 2009, 2016 и 2017 году.

Чемпионат.ком

Напомним, ранее Малкин подписал новое четырёхлетнее соглашение с «Питтсбургом» на сумму $ 24,4 млн (кэпхит — $ 6,1 млн). В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хоккей,Евгений Малкин,
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