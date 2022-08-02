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1 час назад

Стартует хоккейный турнир "Кубок Овечкина"

Газета.Ru

Двенадцать хоккейных команд со всей страны примут участие в детско-юношеском турнире на Кубок Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Мероприятие пройдет в Красногорске, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Стартует хоккейный турнир "Кубок Овечкина"
Фото: ReutersReuters

За победу будут бороться команды, в состав которых войдут представители ведущих хоккейных школ и академий России, а также участники ХК «Юность» из Белоруссии.

Легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин ежегодно вручает Кубок победителю турнира.

В завершающий день соревнований также пройдет матч «Легенд хоккея».

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