Финский хоккеист-чемпион пожалел о выступлениях в России

«Мне за самого себя стыдно из-за того, сколь наивными мы были. Не понимаю, в каком пузыре мы жили. Могу сказать, что я не поехал бы сейчас в Россию, мне бы не хотелось с ней ассоциироваться», — заявил хоккеист. Он выразил надежду, что введенные западными странами санкции повлияли на настроение россиян.