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42 минуты назад

Мичкову потребовалась помощь врачей после силового Емелина

Чемпионат.comиещё 7

В эти минуты в Сочи проходит матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречается с минским «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче 3:3 (3:2, 0:1).

Мичкову потребовалась помощь врачей после силового Емелина
Фото: Федерация хоккея РоссииФедерация хоккея России

Во втором периоде защитник гостей Алексей Емелин применил мощный силовой приём против форварда и капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода Мичкову потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.

Видео можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, этот матч – второй для команд на турнире. Ранее сборная России выиграла у омского «Авангарда», минчане уступили петербургскому СКА.

Турнир проходит в Сочи и будет длиться до 9 августа.

Хоккей,Алексей Емелин,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Динамо,ХК Авангард,
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