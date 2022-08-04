Фетисов обратился к российским хоккеистам после скандала с флагом

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя считаю, что это полнейший бред.



То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это также распространяется», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».