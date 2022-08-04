Фетисов обратился к российским хоккеистам после скандала с флагом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам, выступающим в Финляндии, поскорее возвращаться на родину.
Ранее новичок московского «Динамо» Константин Волков, ранее выступавший в Финляндии, рассказал, что руководство финской лиги попросило его заклеить российский флаг на шлеме, чтобы избежать провокаций и агрессии.
«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя считаю, что это полнейший бред.
То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это также распространяется», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».
В мае этого года Волков присоединился к московскому «Динамо». В Финляндии в прошлом сезоне он выступал за местный «Эссят».
Ранее экс-наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал слова члена Государственного совета по спорту Финляндии Тимо Хейнонена, который заявил, что западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) должны предоставить российским игрокам политическое убежище.
Специалист назвал слова финского чиновника фарсом.