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2 часа назад

«Один раз смотрел, как люди дрались 20 минут подряд». Ткачев — о выступлении в АХЛ

Матч ТВ

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, ранее выступавший в АХЛ за «Лос Анджелес», в интервью «Матч ТВ» рассказал о главном тафгае в американской лиге.

«Один раз смотрел, как люди дрались 20 минут подряд» - хоккеист Ткачев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Форвард Владимир Ткачев в прошлом сезоне набрал 2 очка (0+2) в четырех матчах НХЛ за «Лос Анджелес», а в 46 матчах АХЛ заработал 35 баллов (9+26), с учетом плей офф. В июне Ткачев подписал контракт с «Авангардом». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

— Кто в «Лос Анджелесе» самый крепкий? Кто пойдет убивать за других?

— Таких прям тафгаев не было. Когда меня уже отправили в АХЛ, там выступал один — Джейкоб Доти. При мне он ни одной драки не проиграл. Вообще всех ухлестывал.

— Помню, я приезжал на матч АХЛ в Херши — там дрались чуть ли не весь матч. Сейчас лига такая же?

— Они любят такое шоу. У меня один раз в сезоне было, когда я смотрел, как люди дрались 20 минут подряд. Там вся команда махалась, чуть ли до вратарей не дошло. Это уже после сирены было.

Хоккей,Владимир Ткачев,ХК Авангард,
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