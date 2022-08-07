Российский хоккеист рассказал об особенностях жизни в США

Хоккеист Дмитрий Завгородний в интервью Sport 24 рассказал о своей жизни в Стоктоне, одном из наиболее опасных городов США.

Фото: ФХР ФХР

Отмечается, что Стоктон считается одним из наиболее опасных с криминальной точки зрения городов Штатов. Правоохранительные органы ежегодно фиксируют порядка пяти тысяч особо тяжких преступлений.

Завгородний подчеркнул, что в Стоктоне очень опасно жить. На улицах большое количество гангстеров, бандитов. После тренировки следует сразу ехать домой и «не высовываться». В темное время суток лучше не покидать квартиру.

Спортсмен признался, что ему «выдали карту: [опасная] половина города отмечена красным цветом, а вторая половина — зеленым». Первую часть необходимо тщательно избегать, в нее даже оперативники приезжать опасаются.