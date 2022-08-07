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47 минут назад

Российский хоккеист рассказал об особенностях жизни в США

Елена Прошина

Хоккеист Дмитрий Завгородний в интервью Sport 24 рассказал о своей жизни в Стоктоне, одном из наиболее опасных городов США.

Российский хоккеист рассказал об особенностях жизни в США
Фото: ФХРФХР

Отмечается, что Стоктон считается одним из наиболее опасных с криминальной точки зрения городов Штатов. Правоохранительные органы ежегодно фиксируют порядка пяти тысяч особо тяжких преступлений.

Завгородний подчеркнул, что в Стоктоне очень опасно жить. На улицах большое количество гангстеров, бандитов. После тренировки следует сразу ехать домой и «не высовываться». В темное время суток лучше не покидать квартиру.

Спортсмен признался, что ему «выдали карту: [опасная] половина города отмечена красным цветом, а вторая половина — зеленым». Первую часть необходимо тщательно избегать, в нее даже оперативники приезжать опасаются.

Напомним, молодой хоккеист выступал в США за хоккейный клуб «Стоктон Хит». В 2022 году он вернулся в Россию и подписал контракт с ХК «Сочи».

Хоккей,Дмитрий Завгородний,
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