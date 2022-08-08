«Куньлунь» усилился канадским нападающим

Канадский форвард Джек Родевальд заключил двухлетний контракт с «Куньлунем», сообщает пресс служба китайской команды.

28 летний хоккеист 10 раз выходил на лед в рамках НХЛ в форме «Оттавы», не набрав ни одного очка. Большую часть карьеры он провел в низших североамериканских лигах.

В сезоне 2020/21 Родевальд впервые сыграл в Европе и сразу же добился успеха с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец», завоевав золото чемпионата страны.