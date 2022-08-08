«Куньлунь» усилился канадским нападающим

Канадский форвард Джек Родевальд заключил двухлетний контракт с «Куньлунем», сообщает пресс служба китайской команды.
28 летний хоккеист 10 раз выходил на лед в рамках НХЛ в форме «Оттавы», не набрав ни одного очка. Большую часть карьеры он провел в низших североамериканских лигах.
В сезоне 2020/21 Родевальд впервые сыграл в Европе и сразу же добился успеха с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец», завоевав золото чемпионата страны.
В прошлом сезоне он выступал за финский ТПС, где партнером канадца по команде был словак Юрай Слафковски, позже ставший первым номером драфта НХЛ 2022 года. По итогам сезона ТПС стал серебряным призером финской лиги, а Родевальд отметился 27 (14+13) очками в 68 матчах.