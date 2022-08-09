Назван капитан «Рейнджерс» в следующем сезоне НХЛ

28-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года после обмена из «Виннипег Джетс», за который он выступал с начала карьеры в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном сезоне защитник принял участие в 81 матче, набрав 39 (11+28) очков при полезности «+25», добавив 20 игр в плей-офф, где заработал пять (1+4) баллов.