Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в "Вашингтоне"

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг самых лучших и худших контрактов игроков в «Вашингтон Кэпиталз». В число трех худших контрактов в команде попали соглашения российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Самым худшим журналист назвал контракт нападающего Никласа Бекстрема. Самым лучшим был признан контракт защитника Джона Карлсона.

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В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых забросил 24 шайбы и отдал 54 голевых передачи. Вплей-офф российский нападающий появился шесть раз, набрав 2 + 3.

В регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.