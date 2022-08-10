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2 часа назад

Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в "Вашингтоне"

Газета.Ru

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг самых лучших и худших контрактов игроков в «Вашингтон Кэпиталз». В число трех худших контрактов в команде попали соглашения российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Самым худшим журналист назвал контракт нападающего Никласа Бекстрема. Самым лучшим был признан контракт защитника Джона Карлсона.

Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в «Вашингтоне»
Фото: ReutersReuters

В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых забросил 24 шайбы и отдал 54 голевых передачи. Вплей-офф российский нападающий появился шесть раз, набрав 2 + 3.

В регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

«Вашингтон Кэпиталз» завершил борьбу за Кубок Стэнли на стадии 1/8 финала, уступив в серии «Флориде» 4:2.

Хоккей,Евгения Кузнецова,Джон Карлсон,
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