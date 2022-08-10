Заменившая на МЧМ по хоккею Россию Латвия потерпела разгромное поражение

Сборная Латвии разгромно уступила Финляндии в первом матче Молодежного чемпионата мира (МЧМ), который стартовал в Канаде, со счетом 1:6.

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Уже на девятой минуте встрече финны открыли счет. Через пару минут номинальные гости увеличили свое преимущество. На старте и в концовке второго периода финны реализовали большинство, сделав счет разгромным 4:0.

В стартовые минуты третьего периода сборная Латвии смогла отыграть одну шайбу, однако, финская команда затем дважды поразила ворота соперника, установив окончательный счет.

Таким образом, финны возглавили таблицу группы А, где также помимо Латвии выступают Чехия, Канада и Словакия.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.