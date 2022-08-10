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1 час назад

Контракты Кузнецова и Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» признали худшими

Никита Бородкин

Журнал The Athletic составил рейтинг лучших и худших контрактов с игроками хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз». Как сообщает «Газета.ru», в тройке худших оказались договоры, заключенные с российскими спортсменами Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным.

Контракты Кузнецова и Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» признали худшими
Фото: ReutersReuters

При этом хуже всех оказался контракт с нападающим Никласом Бекстремом, а лучшие условия были предложены защитнику Джону Карлсону.

Напомним, что в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов и Овечкин также играли в «Вашинтон Кэпиталз». Несмотря на старания россиян, команда вышла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в серии «Флориде» за выход в четверть-финал.

Кузнецов сумел забросить 24 шайбы и сделать 54 передачи. В матчах плей-офф он появился на льду шесть раз, забив две шайбы и сделав три передачи. Овечкину удалось забросить 50 шайб и отдать 40 передач — россиянин занял четвертое место рейтинга лучших снайперов.

Хоккей,Джон Карлсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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