Контракты Кузнецова и Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» признали худшими

Журнал The Athletic составил рейтинг лучших и худших контрактов с игроками хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз». Как сообщает «Газета.ru», в тройке худших оказались договоры, заключенные с российскими спортсменами Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным.

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При этом хуже всех оказался контракт с нападающим Никласом Бекстремом, а лучшие условия были предложены защитнику Джону Карлсону.

Напомним, что в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов и Овечкин также играли в «Вашинтон Кэпиталз». Несмотря на старания россиян, команда вышла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в серии «Флориде» за выход в четверть-финал.